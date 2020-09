Hoe Johan en Carina na maanden speuren een koopwoning in Harderwijk vinden

Na een reeks teleurstellingen konden Johan Petersen (25) en zijn verloofde Carina Bossenbroek (27) enkele weken geleden in Harderwijk eindelijk een woning kopen. Daarvoor moesten ze wel hun budget verhogen.

Hij: „We zaten in een achtbaan.” Zij: „We werden soms moedeloos van de zoektocht.”

Johan Petersen en Carina Bossenbroek ervoeren aan den lijve hoe lastig het voor starters is om een koopwoning te bemachtigen. „Toen we eindelijk een huis hadden, hebben we dat gevierd”, lacht Johan in het huurhuisje van zijn vriendin, in het buitengebied van ’t Harde.

De jacht op een koophuis begon in april, de maand van hun verloving. „We hopen 16 april 2021 te trouwen en wilden de tijd nemen”, zegt Johan. Carina: „We wisten van de krapte op de woningmarkt.”

Water en zee

Het stel kan een hypotheek van 330.000 euro afsluiten, zo becijfert een hypotheekadviseur op basis van hun inkomens. Johan werkt als accountmanager, Carina is actief in de thuiszorg. Allebei verdienen nog wat bij in de christelijke muziekwereld: Carina geeft panfluitles, Johan zingt in de Urker Mans Formatie.

De twee mikken op een huis in Harderwijk. Daar woont Johan nu nog bij zijn ouders. „Ik heb water en zee nodig. Die vind je in Harderwijk.” Carina, die haar thuisbasis in Nunspeet heeft, is minder gehecht aan een bepaalde woonplaats. Specifiek zoekt het koppel naar een hoekwoning. „Daar kun je bijvoorbeeld makkelijker een garage aan bouwen waar Carina panfluitles kan geven.”

Kijkdagen

Aanvankelijk probeert het stel op eigen houtje een huis te vinden. Volop speuren ze op vastgoedplatform Funda. „Als we filterden op woningen tot 330.000 euro bleven er in Harderwijk maar zo’n veertig keuzes over. Daar schrokken we van. Voor een hoekwoning betaal je zo 450.000 euro.”

Keer op keer vissen ze achter het net. Carina: „Als we belden, was het huis vaak al verkocht.” Johan: „Voor bezichtiging van een woning worden nogal eens twee kijkdagen georganiseerd. Wij stonden nogal eens voor de tweede dag gepland. Maar dan werden we afgebeld en hoorden we dat één van de kijkers op de eerste dag 15.000 euro boven de vraagprijs bood en het huis meteen had gekocht.”

Spaargeld

Om geschikte koopwoningen sneller in het vizier te krijgen, neemt het stel in juni een aankoopmakelaar in de arm. Die weet enkele dagen eerder dan op Funda staat of een huis te koop is. Johan en Carina spreiden het net verder uit en verhogen hun budget tot 340.000 en nog weer later tot 350.000 euro. „Gevolg was dus dat we voor de financiering van ons huis mogelijk ons spaargeld zouden moeten aanspreken, al wilden we dat liever opzij leggen voor de bruiloft en de huisinrichting.”

Johan Petersen en zijn verloofde Carina Bossenbroek bij hun onlangs gekochte woning in Harderwijk. Begin januari krijgen ze de sleutels. beeld RD, Anton Dommerholt

Zakje brood

In de zomermaanden ploffen er wekelijks twee huizenkoop-tips van de aankoopmakelaar in de mailbox van Johan. Om meer kans te maken, stellen Johan en Carina hun wensen bij. Een tussenwoning mag ook. En Harderwijk als woonplaats is niet langer in beton gegoten. Zo nemen ze poolshoogte in een „mooie” hoekwoning in Hulshorst, een dorp tussen Harderwijk en Nunspeet. De koop gaat uiteindelijk niet door. Johan voelt zich in Hulshorst niet op zijn gemak. „Er is daar niks. Voor een zakje brood moet je daar de auto nog pakken.”

Sommige woningen die de makelaar tipt, vinden ze maar niks. Johan: „Een tussenwoning uit 1960 leek wel een bouwval. „Kluswoning” werd het huis genoemd. Terwijl ik helemaal geen klusser ben.”

In totaal acht keer bezichtigt het stel een woning, drie keer doen ze een bod. Gaandeweg beginnen ze aan zichzelf te twijfelen. Johan: „Zijn we te kritisch? Zeuren we te veel?”

Carina: „Ik wil wel een huis waar ik me fijn in voel. We hebben ook serieus rekening gehouden met de mogelijkheid dat we na onze trouwdag tijdelijk in mijn huidige huisje zouden gaan wonen.”

Goed gevoel

Eind augustus is het raak. Een Harderwijkse buurvouw tipt Johan over een tussenwoning uit 2008 die te koop staat. „We waren de tweede in een hele rij kijkers.” Bevreesd voor kapers op de kust beklinkt het jonge stel de koop meteen tijdens de bezichtiging. Ze bieden 345.000 euro; 5500 euro boven de vraagprijs. Carina: „Het huis gaf ons meteen een goed gevoel. We gaan in een mooie, ruime omgeving wonen. Met veel jonge mensen in de buurt.”

Blij zijn Johan en Carina met een recent ‘cadeautje’ van de regering. Om jongeren te helpen een woning te bekostigen, hoeven starters (tot 35 jaar) vanaf 2021 bij de koop van een woning geen overdrachtsbelasting te betalen. Dat werd op Prinsjesdag afgekondigd. Het jonge stel profiteert daarvan.

„Wij krijgen begin januari de sleutels.” Ze besparen zo 7000 euro. „Om dat te vieren, zijn we uit eten gegaan.”

Hulp bij jacht op woning

Jongeren moeten beter geïnformeerd worden over het kopen of huren van een woning. Met dat doel organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met ‘woonpartijen’ zoals de Vereniging Eigen Huis komende week de ”Week van de Starter”. Hebben jongeren behoefte aan duidelijker informatie over het kopen of huren van een huis? Starter Johan Petersen: „Dat zou wel mooi zijn. Wij waren leek op dit gebied. Gelukkig kregen we tips van familie. Maar een handig centraal infopunt over het kopen van een huis is zeker aan te bevelen.”

Eerste huis

Deel 1 in een serie in het kader van de Week van de Starter (28 september tot 4 oktober).