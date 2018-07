Hoe Duitsland Nederlandse fiets ontdekt

Duitsers ontdekken de fiets als handig vervoersmiddel. Ze kijken daarbij nadrukkelijk naar hun fietsgekke westerburen, die meer ervaring hebben met het stalen ros. Diverse Nederlandse fabrikanten profiteren van de groeiende liefde voor de tweewieler.

Het waren de Duitsers zelf die 200 jaar geleden de fiets uitvonden, maar hun buren gingen ermee aan de haal. Geen ander land kan tippen aan de vanzelfsprekendheid waarmee Nederlanders de fiets pakken. Jong en oud, arm en rijk, autochtoon en allochtoon: iedereen fietst.

Waar Duitsers tot een aantal jaren geleden het rijwiel vooral gebruikten op vakantie is het voor steeds meer mensen een serieus alternatief voor het aloude Duitse statussymbool: de auto. Op die groeiende liefde voor het stalen ros spelen Nederlandse ondernemingen in.

Een van de eerste was bakfietsenmerk Babboe, in 2007 opgericht door een groep ouders uit Amersfoort. De bakfiets is een oeroud fenomeen in Nederland en wordt sinds de afgelopen tien jaar steeds vaker gebruikt voor het vervoer van kinderen.

Babboe verkoopt in principe alleen online. In 2010 werd de webwinkel vertaald in het Duits, maar dat bleek niet voldoende om de Duitse markt te veroveren, vertelt salesmanager Jorrit Plat. „De bakfiets was acht jaar geleden een onbekend fenomeen in Duitsland. Hij was eigenlijk alleen bekend in Nederland en Denemarken. Om er meer uit te halen, hadden we een andere strategie nodig.”

Showrooms

Een bakfiets kopen mensen niet zomaar online, zeker niet als ze het product nog niet kennen. De goedkoopste variant kost 1500 euro.

„Die bedragen geef je niet zomaar uit in een webshop”, vertelt Plat. „We beseften dat we showrooms nodig hadden. Maar welke fietsenmaker gaat zo veel ruimte opofferen voor een product dat niemand kent?”

De medewerkers van Babboe trokken daarom het land in met een busje vol bakfietsen om aan te bellen bij fietsverkopers. „Echt pionieren, heel leuk om te doen.”

Die aanpak heeft gewerkt: de Babboe bakfiets staat inmiddels bij 250 dealers door het hele land. Plat: „En doordat we nu lokale verkooppunten hebben, stijgt de onlineverkoop. Mensen vinden het fijn wanneer ze ergens in de buurt langs kunnen gaan.”

Die fysieke aanwezigheid is nodig, zegt hij. „Duitsland is megagroot. Nu groeien we jaarlijks tussen de 30 en 40 procent en zijn we de grootste aanbieder van bakfietsen uit Nederland.”

Fietsseizoen

Waar de meeste Duitsers tot een paar jaar geleden hun fiets in de herfst netjes opborgen om hem pas in de lente weer tevoorschijn te halen, lijkt het fenomeen ”fietsseizoen” te verdwijnen. Steeds meer Duitsers blijven het hele jaar doorfietsen, merkte de Amsterdamse fietsenfabrikant VanMoof.

Het merk, dat bekend staat om zijn minimalistische ontwerp, heeft sinds een paar jaar een winkel in Berlijn. De Duitse Camilla Miehe zwaait er de scepter. Ze leerde de Nederlandse fietscultuur kennen toen ze studeerde aan de hogere hotelschool in Den Haag. „Jullie fietsen ook als het slecht weer is. Die mentaliteit zie je hier nu ook steeds vaker. En dat merken we in de verkoopcijfers.”

Miehe stortte zich op de analyse en marketing voor de Duitse markt. Ze stelt dat je wel wat meer moet doen dan enkel je website in het Duits vertalen om een Duitse klant te overtuigen. „Ze willen meer weten dan Nederlanders en hebben dus meer technische gegevens nodig.” Het hebben van een Duitse winkel en medewerkers maakt veel uit, merkte ze. „Ook al is de winkel in Berlijn, een klant in Stuttgart bestelt online sneller iets wanneer hij weet dat de service in het Duits beschikbaar is.”

Het dieselschandaal heeft veel negatieve publiciteit over de autobranche opgeleverd. Miehe merkt echter niet dat Duitsers hierdoor vaker de fiets gaan pakken. „Misschien denken mensen meer na over alternatieven voor de auto, maar ik zie het niet terug in de verkoopcijfers. Wat wel helpt is dat de Berlijnse politiek erg bezig is met het verbeteren van de infrastructuur voor fietsers.”

