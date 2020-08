Hitte bezorgt koeien klauwproblemen

Wat doelloos lopen zo’n 150 melkkoeien door de stallen van een Betuwse melkveehouder. Klauwverzorger Niels Copier wijst op een dier waar op het eerste gezicht niets mee lijkt te zijn. Schijn bedriegt. „Die is binnenkort aan de beurt.”

Nog voordat het dier en haar baas het zelf in de gaten hebben, ziet de ervaren klauwbekapper uit Wadenoijen al aan de houding van een koe hoe haar poten er aan toe zijn. En daar wordt hij deze dagen niet vrolijk van, hoewel hij er zijn inkomen mee verdient.

Hittestress is er de oorzaak van dat het niet goed gaat met de poten van veel koeien. „De dieren gaan nauwelijks meer liggen. En een koeienklauw moet dagelijks minstens zes uur rust hebben om gezond te blijven”, zegt Copier.

Blokje

Hij zit al dertien jaar in het vak, waarvan tien jaar als zelfstandig ondernemer. Inmiddels heeft hij zoveel werk dat hij zzp’ers moet inhuren om hem te helpen. Met twee zogenoemde klauwbekapboxen, waarin koeien tijdens de behandeling veilig vast staan, worden de poten stuk voor stuk opgetild, gecontroleerd en indien nodig behandeld tegen ontstekingen.

Bij een melkveehouder in de buurt neemt Copier deze maandag drie koeien onder handen. Alle drie krijgen ze een houten blokje aangemeten onder de zool van een gezonde klauw –meestal is dat de buitenklauw– zodat de ontstoken klauw ernaast minder belast wordt. „Als het een chronisch probleem is plaats ik een rubberen blokje. Dat slijt niet. Bekappen is sowieso twee tot drie keer per jaar nodig.”

Copier heeft meer dan 130 melkveehouders als klant. Per jaar behandelt hij zo’n 15.000 koeien en het werk neemt alleen maar toe. „Een belangrijke oorzaak is de hitte in de zomer. Daar hebben we nu voor het derde jaar achtereen mee te maken. Koeien die last hebben van hittestress krijgen geen rust en dat is funest voor hun poten. Tel daarbij op dat ze altijd in de stront lopen en vaak op betonnen stalvloeren staan en je ziet de klauwproblemen toenemen.”

Bij hitte zoals zich deze week voordoet, kunnen koeien niet naar buiten terwijl de ventilatie in de stallen vaak ook onvoldoende is, zegt hij. „Na iedere hittegolf hebben we tot en met december veel werk om de versleten klauwen weer goed te krijgen.”

Moeilijker drachtig

Wat helpt om de klauwen gezond te houden is een ruime, schone en goed geventileerde stal, zegt Copier. Volgens hem willen boeren daar wel in investeren, maar dat kunnen ze alleen als de melkprijs hoog genoeg is. Joost van den Anker uit Maurik, bestuurder van boerenorganisatie LTO Nederland, bevestigt dat.

Oud-docent melkveehouderij Johan den Hartog uit Oosterhout herkent de uitleg van Copier over het verband tussen hitte en klauwproblemen. „Koeien moeten voldoende rust krijgen, anders ontstaan er ontstekingen aan de klauwen”, zegt Den Hartog.

Hittestress treft niet alleen de klauwen van de koeien. Van den Anker zegt dat de dieren moeilijker drachtig worden.