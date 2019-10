Hitachi en Honda samen in auto-onderdelen

De Japanse automaker Honda en industrieel conglomeraat Hitachi voegen hun divisies die onderdelen maken voor de auto-industrie samen. In totaal gaat het om vier bedrijfsonderdelen die tezamen goed zijn voor 17 miljard dollar aan omzet.

De nieuwe entiteit komt voor driekwart in handen van Hitachi, dat zijn divisie Automotive Systems onderbrengt in het fusiebedrijf. Bij Honda gaat het om dochters Keihin, Showa en Nissin Kogyo. Met de samenwerking willen de bedrijven de toenemende concurrentie in de sector het hoofd bieden.

Een dergelijke krachtenbundeling is niet vreemd in de sector gelet op de hoge kosten waar automakers voor staan om de overgang naar elektrisch en autonoom rijden te kunnen betalen. De laatste tijd zijn een reeks aan samenwerkingsverbanden aangekondigd, waaronder een bundeling van krachten tussen Toyota en Subaru. Ook zijn er gesprekken gaande tussen het Franse PSA en het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler.