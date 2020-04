Historische dividendverlaging voor olie- en gasbedrijf Shell

Olie- en gasbedrijf Shell verlaagt zijn kwartaaldividend met twee derde. Die stap maakte het bedrijf bekend bij de presentatie van zijn jaarcijfers. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat Shell snijdt in het dividend. Aanleiding zijn de moeilijke omstandigheden waarbij de vraag naar olie en gas lager licht vanwege de coronacrisis en de prijzen door te veel aanbod tegelijkertijd zijn gekelderd.

Het dividend wordt nu op 0,16 dollar per aandeel gezet, waar het eerder 0,47 dollar was. De verlaging werd ingegeven door „het risico op een langdurige periode van economische onzekerheid, zwakkere prijzen, hogere volatiliteit en onzekerheid over de vraag” naar olie en gas.

Met de stap volgt Shell vele branchegenoten die hun dividend al eerder verlaagden of helemaal schrapten. Shell had eerder ook al besloten een aandeleninkoopprogramma te staken. Zodra dat weer kan, zal Shell zijn aandeelhouders weer meer gaan belonen, kondigde het bedrijf aan.

De winst van Shell daalde met ongeveer de helft naar 2,9 miljard dollar. In het eerste kwartaal van vorig jaar hield Shell onder de streep nog 5,3 miljard dollar over.

De productie van de fossiele brandstoffen door het Nederlands-Britse bedrijf daalde evenwel nauwelijks. Die lag 1 procent lager dan een jaar eerder. Wel waarschuwde Shell dat het de productie mogelijk in het lopende kwartaal zal moeten beperken vanwege de lagere vraag of gebrek aan opslagruimte.