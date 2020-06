Historische daling aantal werkenden in april

Het aantal werkenden in Nederland is in april fors afgenomen. De daling met 1,8 procent is volgens het Centraal Planbureau (CPB) „historisch sterk”. Toch is het percentage internationaal gezien laag. Het CPB ziet uit internationale data dat de inzet op werktijdverkorting en ontslagbescherming een grotere afname hebben voorkomen.

De daling van het aantal werkenden vertaalde zich niet in een vergelijkbare toename van de werkloosheid. Die ging omhoog van 2,9 procent naar 3,4 procent. Dat komt omdat een groep mensen zich terug heeft getrokken van de arbeidsmarkt. Het ging vooral om jongeren en vrouwen die niet direct op zoek gingen naar ander werk, meldt het CPB. Ook het gemiddeld aantal gewerkte uren ging met iets meer dan 1 uur omlaag tot 28,5 uur per week.

Van alle landen waarover cijfers zijn over de hoeveelheid werkenden was de daling in Nederland relatief laag. Alleen Zweden, waar vrijwel de hele economie open bleef, had een kleinere afname. In andere Europese landen was die groter en in de Noord-Amerikaanse landen Canada en de Verenigde Staten, die beiden een afname van 14 procent noteerden, helemaal.