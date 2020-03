‘Historisch besluit voor werkend Nederland’

Dat bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden vanaf volgende week kunnen aankloppen bij speciale loketten om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen, kan rekenen op de goedkeuring van vakbonden. CNV spreekt over een „historisch besluit”, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor de positie van flexwerkers. Volgens vakcentrale VCP moeten werknemers kunnen rekenen op volledige doorbetaling van hun loon.

Met dit pakket maatregelen wordt volgens CNV grote werkloosheid voorkomen. „Het kabinet biedt werkgevers hiermee zekerheid zodat ze hun personeel in dienst kunnen houden. We zijn trots op een overheid die zo in de bres springt voor werkenden”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. „Dit is een bijzondere situatie waarin minister Koolmees zich van zijn sterkste kant laat zien.”

Uitvoeringsorganisatie UWV streeft ernaar de loketten vanaf maandag 6 april open te hebben. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Een groot zorgpunt voor CNV is de positie van de 2 miljoen flexwerkers. „Zij vliegen er als eerste uit bij een crisis”, zo klinkt het. „Wij blijven aandacht vragen voor deze groep mensen die buiten de boot vallen. Zij moeten ook meeprofiteren van het maatregelenpakket.”

VCP wijst erop dat de vergoeding van de loonkosten niet onbeperkt is zoals bij de aankondiging twee weken geleden wel leek. De organisatie zal er strikt op toezien of werknemers hun salaris daadwerkelijke betaald krijgen.