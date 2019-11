Hijsbedrijf Mammoet aan de slag in Texas

Hijs- en transportbedrijf Mammoet heeft een nieuwe klus binnengehaald in het Amerikaanse Texas. De onderneming uit Schiedam wordt verantwoordelijk voor het verplaatsen van diverse grote onderdelen bij de uitbreidingswerkzaamheden van een raffinaderij in Beaumont.

Het gaat om een groot project, benadrukt Mammoet. Naar verwachting is de uitbreiding van de raffinaderij in 2022 klaar. Hoeveel geld Mammoet bij het project precies verdient, is niet naar buiten gebracht.

Mammoet is onderdeel van SHV, het handelsconglomeraat van de familie Fentener van Vlissingen. De onderneming verwierf begin deze eeuw wereldwijde bekendheid door samen met het Rotterdamse bergingsbedrijf Smit de Russische atoomonderzeeër Koersk boven water te takelen. De Koersk zonk in 2000 in de Barentszzee; alle opvarenden kwamen om.