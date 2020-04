‘Het Witte Huis wil vaart maken met heropening economie’

De regering-Trump dringt er bij bedrijven op aan om hun deuren weer te openen om daarmee de economie van de Verenigde Staten een impuls te geven. Kevin Hassett, een economisch adviseur van president Donald Trump, zei maandag dat het Witte Huis gegevens heeft waaruit blijkt dat essentiële bedrijven de afgelopen vier weken weer zijn opgestart waarbij de gevreesde verspreiding van het coronavirus uitbleef.

Volgens Hassett is het waarschijnlijk ook veilig om niet-essentiële bedrijven te heropenen, zei hij tegen nieuwszender CNBC. „Het lijkt erop dat mensen hebben uitgezocht hoe ze weer aan het werk kunnen gaan en hoe ze dat veilig kunnen doen”, aldus de adviseur. „We zullen uitzoeken welke maatregelen we moeten uitvoeren om veilig te kunnen opereren.” Het Witte Huis weigerde de gegevens te verstrekken waarop Hassett zich zei te baseren.

Handelsadviseur van het Witte Huis, Peter Navarro, bevestigde in een interview met CNN hetgeen Hassett had gezegd. Hij zei dat de prestaties van lucht- en ruimtevaartbedrijven en andere „essentiële industrieën” aantonen dat het land klaar is om weer aan het werk te gaan, maar dan wel met inachtneming van richtlijnen voor sociale afstand en persoonlijke hygiëne.

Ondernemers ervan overtuigen dat ze hun bedrijven weer moeten openen en klanten dat ze weer naar de winkels kunnen, is een grote uitdaging voor Trump. De president wordt geconfronteerd met een publiek dat sceptisch blijft ondanks de grote economische schade die het virus, dat al bijna 1 miljoen Amerikanen heeft besmet, veroorzaakt. De afgelopen twee weken zijn juist uitbraken van het virus gemeld in vleesverwerkingsfabrieken, distributiecentra en magazijnen in het hele land die open waren gebleven.

De president en Amerikaanse winkeliers zullen later op maandag naar verwachting een ruimere beschikbaarheid van coronatests aankondigen. Volgens ondernemersvertegenwoordigers is het van groot belang dat de testcapaciteit in de VS wordt uitgebreid voordat de huidige maatregelen versoepeld kunnen worden.

Volgens zeven op de tien Amerikanen is het indammen van de verspreiding van het virus topprioriteit, zelfs als daarmee de economie op korte termijn wordt geschaad. Dit komt naar voren uit een peiling gepubliceerd door CBS News en YouGov. Zo’n 30 procent van de ondervraagden vindt het weer aan het werk krijgen mensen voorrang moet krijgen, ook als dit betekent dat meer mensen mogelijk worden blootgesteld aan het coronavirus.