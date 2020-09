‘Het regent weer afmeldingen in de trouwbranche’

De trouwbranche staat opnieuw zwaar onder druk. Sinds de bekendmaking van de nieuwe coronaregels regent het weer afmeldingen, blijkt uit een rondgang.

Weddingplanner Liz van de Lande hoort van collega’s dat er massaal wordt gecanceld. „Wie nog wat had staan, kan dat nu op zijn buik schrijven”, zegt ze. Van de Lande raadt naar eigen zeggen bruidsparen ook aan om het niet door te laten gaan, tenzij het een must is vanwege bijvoorbeeld een ziek familielid. „Het scheelt zo enorm veel stress”, constateert ze.

Weddingplanner Frederiek Klop van Stichting Trouwbranche Nederland ziet ook dat het weer afmeldingen regent en spreekt van een drama. Er stonden volgens haar voor de komende weken nog best veel huwelijken gepland, omdat vanwege eerdere coronamaatregelen veel partijen waren verschoven richting eind september, begin oktober. „De komende weken waren goed gevuld, terwijl het hoogseizoen normaal nu voorbij is. Allemaal uitgestelde bruiloften.”

Klop spreekt van grote teleurstelling en verdriet bij bruidsparen die ze spreekt. Daar komt nog nieuwe onduidelijkheid over de regels bij. Stichting Trouwbranche Nederland heeft contact opgenomen met de overheid, met de vraag of een bruiloft doorgang kan vinden met dertig personen of slechts met vier personen. Bij dat laatste aantal zal het voor veel bruidsparen definitief het laatste zetje zijn om af te zeggen.

Tijdens de intelligente lockdown eerder dit jaar werd geschat dat het omzetverlies voor de sector tegen het einde van het jaar op zou zijn gelopen tot 675 miljoen euro. Daarbij zouden duizenden banen verloren gaan, voor een groot deel zzp’ers die in de branche erg actief zijn.