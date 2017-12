Het jaar van bitcoin en AkzoNobel

De financiële markten zullen het jaar 2017 vooral herinneren als het jaar van de bitcoin en de overnameperikelen rondom AkzoNobel. Verder hielden kwesties omtrent onder andere Noord-Korea, zorgen over de kracht van de Chinese economie, brexit-onderhandelingen en de onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië beleggers in hun greep.

Wie begin 2017 investeerde in cryptomunt bitcoin, die destijds rond de 1000 dollar stond, zal met een grote glimlach terugkijken op afgelopen jaar. De grijns van degenen die al eerder de sprong waagden, is zo mogelijk nog breder. Op een gegeven moment was de munt bijna 20.000 dollar waard. Meerdere gerenommeerde economen en beleidsmakers waarschuwen voor een zeepbel. Die leek kort voor kerst te barsten, maar de ‘schade’ viel uiteindelijk mee.

Verf- en chemiereus AkzoNobel kende een zeer bewogen jaar, dat begon toen de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries met een grote zak geld op de stoep stond. Tot aan de rechter toe werd het defensieve gedrag van Akzo, dat niet overgenomen wenste te worden, bestreden. Ook de politiek roerde zich in de discussie. De topman en de financieel directeur stopten om gezondheidsredenen. Het beleid bij Akzo ging op de schop, om beleggers tevreden te stellen. Door Akzo zelf gepromote gesprekken met branchegenoot Axalta over een fusie liepen in eerste instantie op niets uit.

Maar Akzo was niet de enige prooi. Ook Unilever stond op de radar van Amerikanen. Kraft Heinz waagde een voorzichtige poging, maar kreeg al snel nul op het rekest. Ook de levensmiddelengigant gooide daarna wel het roer om. Doordat buitenlandse bedrijven hun vizier richtten op Nederlandse ondernemingen, namen zorgen over een exodus toe, ook in Den Haag. Om bedrijven te binden werd door het nieuwe kabinet onder meer de dividendbelasting geschrapt.

Maar bottelaar Refresco ging akkoord met een overname door investeerder PAI. Digitaal beveiliger Gemalto wordt opgeslokt door Thales, terwijl mediabedrijf Telegraaf Media Groep in handen kwam van Mediahuis. Daarvoor werd een harde strijd gevoerd met Talpa van magnaat John de Mol. Ook in de schijnwerpers op het Damrak: overnamemachine Altice. Zorgen over de de leningen waarmee het kabel- en telecomconcern zijn overnames financiert doemden op. Met het verdampen van de beurswaarde tot gevolg.

De koepel van centrale banken in de VS verhoogde dit jaar tot drie keer toe de rente. In Europa was dit nog niet aan de orde. Wel is begonnen met het afbouwen van het opkoopprogramma van obligaties. Verder werd er na jaren gesteggel een akkoord bereikt over een set regels voor de kapitaaleisen van banken, Basel IV.

Op de beurzen was sprake van een relatief saai jaar. De AEX-index in Amsterdam kende zijn dieptepunt eind januari, waarna de koers gestaag opliep met hier en daar een voorzichtige schommeling. Op Wall Street werd record op record gestapeld.