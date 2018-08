Het geheim van Gelly is de kostbare aloë-vera-gel

Het is mooi weer, dus heeft Gerlinde Westerink (28) uit Nunspeet al haar spulletjes buiten gezet. De party over producten van aloë vera krijgt hierdoor een toepasselijk decor. ”Alles op natuurlijke basis” is immers hét motto van de dranken en zalfjes.

Haar huisje net buiten Nunspeet ligt tussen de weilanden. Een merel zingt zijn lied op de nok van het dak, in de verte blaat een schaap.

Westerink heeft zojuist haar gasten welkom geheten: haar moeder, buurvrouw en drie vriendinnen hebben een plekje gevonden op het terras. Een van de gasten is uit Zeeland komen rijden. „Een mooie gelegenheid om weer eens langs te komen”, zegt Mirjam lachend. „Ik blijf bij een andere vriendin slapen, dus ik hoef niet direct weer terug.”

Dan krijgt ze pardoes een plant in de handen gedrukt. Het is de bewuste aloë-vera-plant, waar het allemaal om draait vanavond. „Daarom ben ik zo enthousiast over deze producten”, zegt Westerink. „De gel in de bladeren is namelijk het hoofdbestanddeel in onze dranken, lotion, gels en gezichtsverzorgingsproducten. Voel maar, er zit gelei in.” Mirjam knikt als ze de zachte substantie onder de schil voelt.

Huid

De plant gaat van hand tot hand. Om te bewijzen dat er werkelijk spul in zit, breekt moeder Lucie een blad af. Een dikke sliert gelei komt eruit lopen. „Snel, smeer je handen ermee in, dat is goed voor je huid”, klinkt het advies van Trudy, een van de andere vriendinnen.

Ze kent de aloë-vera-producten goed, omdat ze enkele jaren geleden een vrouw hielp met de verkoop in haar woonplaats Maartensdijk. En via diezelfde vrouw is Gerlinde Westerink uiteindelijk zelfstandig verkoper geworden. „Business Owner, heet dat bij ons”, legt ze uit. „De producten bestel je bij Forever Living, dat is zeg maar het moederbedrijf. Daarna ga je zelf aan de slag om je producten te verkopen.”

Dat doet ze dan ook met verve. Bij elk product heeft Westerink wel een verhaal. Wat erin zit, welke toepassing het heeft en waar je het zoal voor kunt gebruiken. Bij dat laatste is ze overigens voorzichtig. „De wet verbiedt ons dat we onze producten als oplossing aanbieden voor medische klachten. Maar mijn gasten mogen wel vertellen waar ze het zoal voor gebruiken.”

Tweedegraads

Wilmine, het zusje van Trudy, doet dat dan ook graag. Ze steekt een vinger in de lucht. „Deze heb ik een paar weken geleden tweedegraads verbrand. Ik heb hem elke dag meerdere keren ingesmeerd met Gelly en je ziet er bijna niets meer van.”

Die Gelly schijnt een wondermiddel te zijn. „Veel klanten noemen het niet voor niets de ”100-dingen-tube”. De goede werking komt door het feit dat het nagenoeg 100 procent gelei is wat erin zit. Je kunt het werkelijk overal voor gebruiken. En je hebt er steeds maar weinig van nodig.”

Bestelformulieren gaan rond. „Pff, wel duur hoor”, zucht een van de aanwezigen. „Welk product bedoel je”, vraagt Westerink. „Die deo kost 9,20 euro, da’s geen koopje.” Westerink knikt. „Het is waar dat de meeste producten flink aan de prijs zijn. Dat komt omdat er veel planten nodig zijn om de producten te maken. Maar met zo’n deodorant doe je gerust zes tot acht maanden, hoor. En dan ben je de hele dag fris en krijg je geen vieze gele vlekken in je kleding.” Buurvrouw Aartje knikt. „Het is fijn spul. Mijn man is voor veel deo’s allergisch, maar voor deze niet.”

Westerink veert op. Want ze heeft het schoonmaakmiddel MPD nog niet laten zien. Even later staat Mirjam een raam schoon te maken terwijl de rest proeft van toast met speciale honing. Ook te koop bij Westerink.

Zeep voor baby en zalf voor gevoelige spier

Forever Living biedt een scala aan producten aan. De meeste zijn gebaseerd op de gelei uit de plant aloë vera. Het gaat om dranken voor een betere darmflora, voedingssupplementen en verschillende producten voor persoonlijke verzorging of specifiek voor de huid. Zo is de zogeheten Hand Soap goed te gebruiken voor pasgeboren baby’s, blijkt tijdens de party van Gerlinde Westerink. De Heat Lotion voelt weldadig aan bij gevoelige spieren.

Ook biedt Forever Living verschillende bijenproducten aan. Dit kan honing zijn of supplementen om in te nemen. De meest gebruikte producten zijn de deodorant, lippenbalsem, de zogeheten Gelly en de Aloë Vera-drank.