Hertog Jan doneert opbrengsten nieuw bier aan horeca

Hertog Jan komt met een nieuw speciaalbier om aangesloten horecaondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Via de webwinkel van de brouwerij kunnen consumenten het nieuwe Grand Prestige Genootschap bestellen. De Arcense brouwer, onderdeel van bierreus AB InBev, doneert alle verkoopopbrengsten aan cafés verenigd in het Hertog Jan Genootschap.

„Er ligt al lange tijd een heel bijzonder bier in onze kelders in Arcen te rijpen. We wilden dit bier bewaren voor een zeer bijzonder moment. Hoewel deze aanleiding allesbehalve feestelijk is, vinden wij dit het moment om het bier te verkopen en daarmee onze Genootschapsleden een helpende hand toe te reiken”, legt meesterbrouwer Gerard van den Broek uit.

Bij het Hertog Jan Genootschap zijn verspreid over het land meer dan twintig horecazaken aangesloten, waar Hertog Jan uit de tap komt. De brouwer had ze enkele jaren terug geselecteerd om de de kwaliteit van zijn bier te promoten.

Diverse brouwers, waaronder Heineken, Grolsch en Bavaria-eigenaar Swinkels kondigden al maatregelen aan om horeca-ondernemers te hulp te schieten in deze moeilijke tijd, waarin kroegen en restaurants tot nader order gesloten zijn. Het gaat bijvoorbeeld om uitstel van huurverplichtingen, het opschorten van betalingstermijnen en het kosteloos retour nemen van fustbier en tankbier van kroegen.