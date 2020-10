Herstel voor HEMA in tweede kwartaal

Warenhuisketen HEMA heeft in het tweede kwartaal betere resultaten geboekt dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Het afbouwen van de strenge coronamaatregelen in die periode hielp daarbij. Wel liep de omzet uit voedselproducten nog ver achter. Dat had te maken met de sluiting van de restaurants en snackbalies tijdens een groot deel van het kwartaal.

De omzet van HEMA kwam uit op 284,4 miljoen euro. Dat was 4 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal lag de omzet nog haast een kwart lager toen HEMA een tijd lang alle Nederlandse winkels gesloten hield.

Onder de streep resteerde voor HEMA een nettoverlies van 12,3 miljoen euro. Dat was in 2019 nog 11,8 miljoen euro. Aan de herstructurering van de schulden, nadat obligatiehouders de macht hadden gegrepen bij het winkelconcern, waren echter eenmalige kosten verbonden.