Herstel op Damrak door handelshoop

De Amsterdamse effectenbeurs toonde vrijdag wat herstel na de slechte start van het nieuwe jaar. Ook elders in Europa gingen de beurzen omhoog. Berichten dat er begin volgende week handelsgesprekken worden gevoerd tussen delegaties van China en de Verenigde Staten zorgden voor optimisme. Verder wordt uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 484,23 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 649,47 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,9 procent.

Een Amerikaanse delegatie reist maandag af naar China voor nieuw overleg over de in december gemaakte afspraken tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. De twee leiders spraken op de G20-top af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken.

Biotechnologiebedrijf Galapagos voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen met een winst van 2,7 procent. Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een verlies van 0,4 procent.

Sterkste stijger in de MidKap was metalenspecialist AMG met een plus van 3,5 procent. TomTom steeg 2,4 procent. De navigatiedienstverlener gaat samenwerken met Delphi Technologies en met het Japanse Denso. Groothandelsbedrijf Sligro was de enige daler met een min van 0,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Kiadis Pharma 2,6 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten uitgebreid met twee benoemingen in Boston. Hunter Douglas daalde 0,7 procent. De raambekleder verkoopt het onderdeel Nedal aan zijn Finse branchegenoot Purso.

Bayer klom 2,5 procent in Frankfurt, na een volgens het Duitse chemieconcern gunstige uitspraak van een rechter in San Francisco in de zaak rond het kankerverwekkende onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.

De euro was 1,1405 dollar waard, tegen 1,1397 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 47,92 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 56,87 dollar per vat.