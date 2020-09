Herstel op Damrak daags na forse verliesbeurt

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een duidelijke winst gesloten, waarmee een deel van het forse verlies van een dag eerder werd goedgemaakt. Evenals beursgraadmeters elders in Europa kreeg de AEX maandag een fikse klap, tegen een achtergrond van oplopende besmettingsaantallen met corona en de vrees voor nieuwe lockdownmaatregelen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent hoger op 540,78 punten, na een verlies van 2,7 procent in de vorige sessie. De MidKap sloot nagenoeg vlak op 797,95 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,8 procent, Parijs verloor 0,4 procent.

Van de hoofdfondsen was vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield de sterkste stijger met een plus van 5,2 procent, na dagen van flinke verliezen op de beurs. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 2,1 procent.

De schrik rond alle onthullingen over dubieuze transacties door grote banken, bekend onder de naam FinCEN-files, leek door beleggers grotendeels te zijn ingeprijsd. ING eindigde vrijwel vlak. Een dag eerder verloor de financieel dienstverlener nog 9 procent na het nieuws dat de Poolse dochter van de bank een spil was bij verdachte transacties met geld vanuit Rusland.

Journalisten van Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad schrijven nu dat de Russische miljardair Roman Abramovitsj via ING voor ruim 1 miljard euro aan transacties heeft gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien.

Air France-KLM stond in de MidKap onderaan (min 4,5 procent) nu zorgen over oplopende besmettingsaantallen de reissector opnieuw schade kunnen opleveren. Touroperator en luchtvaartmaatschappij TUI meldde zijn capaciteit voor de winter te hebben teruggeschroefd en bevestigde fiks in de kosten te moeten snijden. Het aandeel won in Frankfurt 0,5 procent.

Airbus verloor 1,7 procent in Parijs. Topman Guillaume Faury vreest dat er bij de vliegtuigmaker nog meer banen zullen verdwijnen dan de 15.000 die al aangekondigd waren.

De euro was 1,1710 dollar waard, tegenover 1,1734 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 39,54 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 41,73 dollar per vat.