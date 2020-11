Herstel Nederlandse economie krachtiger dan eerder voorzien

De Nederlandse economie zal volgend jaar krachtiger herstellen dan aanvankelijk voorzien. Dat is tenminste de verwachting van het Economisch Bureau van ING.

De nieuwe berekening is positiever dan eerdere.

Na een voorziene krimp van 4,3 procent dit jaar, spreekt ING de verwachting uit dat de Nederlandse economie volgend jaar met 2,6 procent zal groeien. Dit is ondanks het feit dat de economie in het slotkwartaal van 2020 voor de tweede keer terugvalt.

Het verwachte herstel is in 2021 dus nog niet volledig, maar halverwege 2022 zal de economie weer de omvang hebben van het slotkwartaal van 2019, aldus ING. In het gunstigste geval kan dit zelfs al aan het einde van 2021 het geval zijn. Sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de crisis, zoals horeca, transport en zorg, zullen ook de sterkste groei laten zien. Ook zal de vraag naar uitzendkrachten toenemen.

De krimp in het lopende kwartaal zal volgens ING minder sterk zijn dan in het tweede kwartaal, toen de economie bijzonder hard door de crisis werd geraakt. Volgens de economen zijn de maatregelen tegen het coronavirus nu minder ingrijpend dan destijds. Ook zijn bedrijven beter voorbereid en consumenten meer gewend aan de restricties.

Gezondheid op één, dat kan ook de economie helpen

ING blijft erbij dat er nog veel onzeker is. Daarbij wordt onder meer op de uitrol van testen, quarantainebeleid en de beschikbaarheid van vaccins gewezen. De investeringen zullen voorlopig nog op een laag niveau blijven. De consumptie en de export zullen volgens de bank in een sneller tempo aantrekken.

Vanaf het tweede kwartaal volgend jaar zal de economie naar verwachting weer op stoom komen. Wel zullen faillissementen, reorganisaties en bedrijfsbeëindigingen gaan toenemen. Het herstel nu wordt mede ondersteund door steunmaatregelen van onder meer de overheid en monetaire regelingen.

Tegenover de economische groei staat volgens ING een stijging van de werkloosheid in 2021. Ook verslechtert de inkomensontwikkeling van veel huishoudens, aldus de bank.

Daling

Ondanks de prognose van ING, is de werkloosheid in Nederland vorige maand licht gedaald. In totaal waren in oktober 406.000 mensen werkloos. Dat staat gelijk staat aan 4,3 procent van de beroepsbevolking, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In september bedroeg de werkloosheid nog 4,4 procent. Tussen maart en augustus nam het aantal werkzoekenden nog hard toe door de eerste klap van de coronapandemie, van 273.000 naar 426.000.

Door de gedeeltelijke lockdown die half oktober werd afgekondigd, steeg het aantal nieuwe WW-aanvragen bij het UWV sterk. Wekelijks ging het om gemiddeld 8500 nieuwe aanvragen, een stijging van 37 procent. Met name uit de horeca kwamen veel nieuwe aanvragen. Omdat er evenveel WW-uitkeringen werden beëindigd bleef het totale aantal uitkeringen gelijk op 278.000.

‘Nederlandse zeehavens zullen impact coronacrisis voelen’