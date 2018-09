Herstel huizenprijzen vooral in Randstad

De verkoopprijzen voor bestaande koopwoningen zitten in doorsnee weer op of boven het niveau van 2008, het jaar waarin de financiële crisis uitbrak. Het herstel lijkt vooral een Randstedelijke aangelegenheid. Grote delen buiten de de Randstad komen nog niet aan het niveau van tien jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Alleen in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland waren de huizenprijzen in het tweede kwartaal hoger dan aan de vooravond van de internationale kredietcrisis. De vier grote steden nemen volgens het CBS het duidelijkst afstand van de prijzen van voor de crisis.

In andere provincies is een bestaande koopwoning nog niet zo duur als voor het uitbreken van de crisis. Drenthe en Friesland zijn het verst verwijderd van het niveau van voor de crisis. In het tweede kwartaal lagen huizenprijzen daar meer dan 6 procent onder die van 2008.