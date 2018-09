Herstel gaat aan veel winkelstraten voorbij; 40 procent panden V&D nog leeg

Het herstel in de Nederlandse winkelstraat is buiten de belangrijkste binnensteden en winkelcentra nog amper zichtbaar. Snoeien in het winkelbestand is in veel gemeenten nog steeds noodzakelijk. Dat constateert makelaarsorganisatie Dynamis.

Het contrast tussen steden wordt steeds scherper, zeggen de makelaars. Ruim tweeënhalf jaar na het faillissement van warenhuis V&D zijn de gevolgen bijvoorbeeld nog goed merkbaar in kleinere winkelgebieden. Het vinden van een nieuwe gebruiker voor de voormalige V&D-panden verloopt hier zeer moeizaam: van elke vijf warenhuizen staan er twee nog steeds leeg.

Volgens Dynamis zou het helpen als gemeenten hun centrum wat compacter inrichten. Dat kan door winkels in aanloopstraten naar de binnenstad te vervangen door woningen. Ook is het belangrijk om langdurige onzekerheid rondom nieuwbouwplannen te voorkomen.

Plannen voor het opzetten van grootschalige winkelcentra zoals Factory Outlet Centers stuiten nu vaak op tegenstand bij lokale ondernemers, met lange besluitvormingstrajecten tot gevolg. Gedurende zo’n traject kan de onzekerheid over de toekomst een sterke negatieve impact hebben op de marktdynamiek.