Herstel Europese bedrijfsautoverkoop in december

De verkoop van nieuwe bedrijfsauto’s in de Europese Unie kende een goed slot van het jaar. De maand december was goed voor 210.241 voertuigen die op kenteken werden gezet. Dat was bijna 6 procent meer dan dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee werd ook de aanhoudende daling van de verkopen in de drie maanden voorafgaand aan december een halt toegeroepen. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA.

De laatste maand van 2019 betekende niet voor alle lidstaten van de EU dat er meer bedrijfswagens werden verkocht. Onder meer in Duitsland, Spanje en Italië viel de afzet lager uit. Daartegenover stonden de fors betere prestaties in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

De verkopen in heel 2019 stegen op jaarbasis met 2,5 procent tot ruim 2,5 miljoen bedrijfswagens. Vooral bestelbusjes vonden gretig aftrek. Hier viel op dat in alle grote automarkten sprake was van een stijging. Zwaardere trucks werden vorig jaar vrijwel even goed verkocht als een jaar eerder, vooral door een goede eerste helft van het jaar. De tweede jaarhelft kenmerkte zich door een aanhoudende verkoopdaling.

In Nederland werden in december 4826 nieuwe bedrijfsauto’s geregistreerd. Dat betekende een toename van 1,1 procent in vergelijking met december 2018. Over het hele jaar genomen daalden de verkopen met ruim 3 procent tot 92.778 voertuigen.