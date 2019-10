Herstel chipsector te zien in cijfers Samsung

In de voorlopige kwartaalcijfers van techreus Samsung is een beginnend herstel van de chipsector zichtbaar. De winst over de afgelopen drie maanden overtrof de marktverwachtingen ondanks een daling op jaarbasis. Marktkenners spreken van een einde van een moeilijke periode voor het Zuid-Koreaanse technologieconcern.

De operationele winst in het derde kwartaal kwam uit op 7,7 biljoen won, omgerekend 5,9 miljard euro. Analisten rekenden gemiddeld op een bedrag van 6,4 biljoen won. Vergeleken met een jaar eerder was de winstval nog altijd zo’n 56 procent.

De grootste chip- en smartphonemaker ter wereld kampte afgelopen tijd met tegenvallende winstgevendheid vanwege de uitdagende situatie op de chipmarkt door de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten. Ook de problemen rond het Chinese Huawei zorgden voor een lagere vraag naar chips. De inkomsten bedroegen 62 biljoen won, 5,3 procent lager dan een jaar geleden.