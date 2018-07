„Herstel banden met Turkije goed voor handel”

Bedrijven in de handel en logistiek zijn blij met het herstellen van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Volgens evofenedex, dat de belangen van 15.000 in Nederland gevestigde bedrijven behartigt, biedt dit goede kansen om gezamenlijke problemen op het gebied van handel en logistiek beter aan te pakken.

„Er is nog veel meer werk aan de winkel, maar dit is een stevige stap in de goede richting”, aldus de organisatie. Een probleem dat speelt is dat Turkse chauffeurs op weg naar onder andere Nederlandse bedrijven nog steeds grote hinder ondervinden bij de passage van Oostenrijk.

De laatste tijd zijn er bovendien weer wachtrijen voor verkeer aan de grens tussen Turkije en de EU, zegt evofenedex. En er is onduidelijkheid over de benodigde documenten voor vrachtvervoer tussen Turkije en de EU. Ook zijn Nederlandse bedrijven volgens de organisatie wat terughoudend met investeringen in Turkije, vanwege slechte ervaringen uit het verleden.