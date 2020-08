‘Herstel aantal vacatures zet verder door na coronadip’

Het aantal vacatures in het Nederlandse bedrijfsleven is afgelopen maand verder aangetrokken. Vooral naar timmerlieden, verkopers en verpleegkundigen bestond veel vraag bij werkgevers, meldt vacaturesite Indeed op basis van eigen cijfers. In juni was ook al sprake van herstel na een forse afname in de voorgaande maanden als gevolg van de coronacrisis.

„Het herstel op de vacaturemarkt zet verder door”, constateert Arjan Vissers, die bij Indeed Benelux verantwoordelijk is voor de strategie. „De zwaarst getroffen sectoren blijven door de coronamaatregelen nog steeds achter als het gaat om het aantrekken van nieuwe werknemers, maar de eerste stap voorwaarts is gemaakt. Daarbij heeft de vakantieperiode en het feit dat veel mensen binnen Nederland op vakantie gaan een positieve invloed op deze cijfers.”

Vissers merkt op dat het met nieuwe vacatures, oftewel vacatures die in de afgelopen zeven dagen geplaatst zijn, de laatste tijd beter gaat dan een jaar geleden. „Een goed signaal voor de komende periode. Waar we normaal gesproken vacatures in de zomerperiode iets zien afnemen, zijn werkgevers nu juist weer werknemers aan het werven nadat ze noodgedwongen afgeremd werden.”

Indeed is naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland en tevens de rest van de wereld. Het bedrijf helpt werkzoekenden in meer dan zestig landen bij het vinden van miljoenen vacatures.