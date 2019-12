Herrie in top reisbemiddelaar Expedia

Er is herrie ontstaan in de top van reisboekingsbedrijf Expedia. Topman Mark Okerstrom en financieel directeur Alan Pickerill kondigden aan per direct het bedrijf te verlaten. De reden is een verschil van inzicht met het bestuur. De dagelijkse leiding is nu voorlopig in handen van voorzitter Barry Diller en vicevoorzitter Peter Kern.

Volgens een verklaring konden de bestuurders het niet eens worden over de strategie van de onderneming, die onder meer bekend is van merken als Trivago en Expedia. De eerder ingezette reorganisatie pakte minder goed uit dan gehoopt en resulteerde uiteindelijk in teleurstellende resultaten in het voorbije kwartaal. Ook de vooruitzichten voor de nabije toekomst bestempelde Expedia als somber, mede omdat de aandacht van de onderneming te veel verdeeld zou zijn.

Die visie van de vertrekkende bestuurders met betrekking tot de groei van de onderneming kwam echter niet overeen met die van de commissarissen. Volgens hen is het wel degelijk mogelijk om volgend jaar een groeiversnelling door te maken.

Expedia wil met zijn verhuurbedrijf voor vakantiewoningen Vrbo de concurrentie aangaan met bedrijven als Airbnb en Booking.com. In de VS timmert Vrbo stevig aan de weg, maar internationaal betalen investeringen zich nog niet uit.