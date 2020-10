Heropende horeca helpt drankenconcern Pernod Ricard

Drankenconcern Pernod Ricard heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar duidelijk beter gepresteerd dan de voorgaande periode. Heropende cafés en restaurants in grote delen van de wereld, na eerdere sluitingen vanwege de coronapandemie, hielpen daarbij. Desondanks lag de omzet van het bedrijf nog flink lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De maker van onder meer Martell-cognac, Absolut-vodka en Jameson-whiskey verkocht voor 2,2 miljard euro aan drank. Op autonome basis was dat een afname van 6 procent ten opzichte van vorig jaar en dat was minder dan waar analisten op rekenden. De verkopen via slijterijen in de Verenigde Staten en Europa bleven sterk, onder meer omdat mensen thuis vakantie vierden. Ook de verkopen in de horeca namen dus weer wat toe. De verkopen via taxfree winkels op luchthavens bleven echter nog altijd zwaar achter.

Voor China en de VS zag Pernod Ricard de bestellingen in de aanloop naar de feestdagen toenemen. Desondanks denkt het Franse bedrijf in de laatste drie maanden van het jaar nog altijd veel last te hebben van de maatregelen rondom het coronavirus. In grote delen van Europa is de horeca bijvoorbeeld weer (deels) gesloten. Voor de tweede helft van zijn boekjaar, van januari tot en met juni, rekent Pernod Ricard wel op omzetgroei.