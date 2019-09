Hero-sap in handen van eigenaar Appelsientje

De verse fruitsappen van Hero komen onder één dak met Appelsientje, DubbelFriss en CoolBest. Het bedrijf achter die laatste merken, Riedel, koopt de recepturen en rechten van sappen en smoothies van Hero.

Riedel was voorheen de frisdrank- en sappendivisie van zuivelproducent van FrieslandCampina, maar werd na de aankoop door Standard Investment in 2017 als apart bedrijf voortgezet. Om verder te groeien, richt het bedrijf zijn pijlen onder andere op koelverse sappen.

De overname van sappen van Hero valt binnen die strategie, licht Riedel-topman Bas Boswinkel toe. Volgens hem zijn er dit jaar naar schatting 6 miljoen Hero-flessen met fruitsap of fruitontbijt verkocht. Het is nog niet helemaal duidelijk met welk etiket de overgenomen sappen in de schappen komen te liggen, maar het is waarschijnlijk dat dit gebeurt onder een eigen merk van Riedel.

Hero hoopt zich na de deal volledig te kunnen richten op goed lopende productcategorieën. Dat zijn naast de frisdrank Cassis en jams ook tussendoortjes als B’tween en babyvoeding.

Financiële details van de overname worden niet bekendgemaakt. De overname is per 1 januari volgend jaar afgerond.