Hernieuwde politieke impasse VS vaagt winsten Wall Street weg

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan, na winsten eerder op de dag. Aanvankelijk was er veel optimisme over de onderhandelingen tussen Democraten en het Witte Huis over een omvangrijk stimuleringspakket, die al weken duren. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, maakte daar een einde aan met de mededeling dat er van nieuwe gesprekken geen sprake was.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 27.686,91 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent weg tot 3333,69 punten en techbeurs Nasdaq ging 1,7 procent onderuit tot 10.782,82 punten.

McConnell benadrukte nog eens dat opnieuw een dag is verstreken waarin de impasse in de onderhandelingen over biljoenensteun voortduurt. De Amerikaanse president Donald Trump ging eerder al over tot het per decreet herinvoeren van steunmaatregelen die waren verstreken.

Aandelen in de reissector profiteerden aanvankelijk van opbeurende cijfers van de Amerikaanse overheid over aantrekkende passagiersaantallen in de luchtvaart. De slotwinsten van luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines en Southwest Airlines vielen met respectievelijk 1 procent en 0,9 procent echter lager uit dan de plussen die eerder tijdens de sessie te zien waren. United Airlines zag een eerdere koerswinst zelfs veranderen in een verlies van 1,9 procent.

Bij de bedrijven was er ook aandacht voor verffabrikant PPG, die zijn omzetverwachting voor het derde kwartaal verhoogde. Het aandeel won 4,5 procent. Qualcomm schoot 2,3 procent omhoog na een voor het bedrijf gunstige uitspraak van de rechter. In een hoger beroep werd verbod op het licentiebeleid van de chipmaker naar de prullenbak verwezen.

Softwareconcern Microsoft verloor 2,3 procent. De lancering van de game Halo Infinite, een schietspel dat de verkopen van de nieuwste Xbox dit najaar moest aanjagen, is mede door de coronacrisis uitgesteld.

De euro was 1,1733 dollar waard, tegenover 1,1779 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 41,54 dollar en Brentolie zakte 1,1 procent in waarde tot 44,49 dollar per vat. De prijs voor goud kelderde tot 1910 dollar per troy ounce, terwijl het edelmetaal een week geleden nog door de grens 2000 dollar ging.