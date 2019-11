Hernieuwde handelshoop stuwt AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger. Het nieuws dat China en de Verenigde Staten zijn overeengekomen om de tarieven op elkaars goederen terug te draaien, wakkerde de hoop op een spoedige handelsdeal weer aan. De beurshandel stond verder in het teken van de resultaten van grote Europese bedrijven. Op het Damrak openden onder meer staalconcern ArcelorMittal en bouwer BAM de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent hoger op 597,07 punten. De hoofdindex heeft daarmee de 600 punten in het vizier. Dat niveau werd voor het laatst op 24 mei 2001 bereikt. De MidKap won 0,3 procent tot 887,26 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Londen won 0,4 procent in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England.

ArcelorMittal steeg 5,6 procent bij de hoofdfondsen. Het staalconcern boekte afgelopen kwartaal minder winst, terwijl ook de omzet zakte vanwege de moeilijke marktomstandigheden in de staalsector. De staalfabrikant presteerde echter wel duidelijk beter dan analisten hadden verwacht.

Bij de middelgrote bedrijven dikte BAM ruim 6 procent aan. De bouwer stelde in een handelsupdate langzaamaan de gevolgen van de stikstofproblemen te voelen. Het bedrijf merkte onder meer dat gunningsbesluiten langer op zich laten wachten. Bij de huidige projecten in aanbouw heeft de kwestie tot nu toe bijna geen invloed. BAM handhaafde verder de verwachtingen voor dit jaar.