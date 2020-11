Hernieuwd platform moet chauffeurs aan het werk houden en voor sector behouden

Ook de transportsector ondervindt de gevolgen van de coronacrisis. Zo hebben sommige bedrijven geen klussen meer voor chauffeurs, terwijl andere juist omkomen in het werk. Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) brengt vraag en aanbod bij elkaar met een sinds vorige week hernieuwd platform: het mobiliteitscentrum.

In de transport- en logistieksector weten werkzoekenden en werkgevers elkaar al jarenlang te vinden, vertelt STL-directeur Willem de Vries (66). Maar door de coronacrisis is iedere vorm van extra hulp welkom. Hij hoopt dat bedrijven middels het platform elkaar nog beter weten te vinden.

Op de website van STL komen vraag en aanbod bij elkaar. Het bestaat al sinds 2009, vertelt De Vries. „Maar van meerdere partijen kwam de vraag om nog actiever onze hulp aan te bieden.”

De Vries ziet nog nergens grote ontslagrondes zoals die er wel waren tijdens de vorige crisis. Maar hij wil bij voorbaat alles in het werk stellen om zo veel mogelijk vakkrachten voor de branche te behouden. „Om die reden is STL in het verleden ook door de sociale partners in de sector opgericht: voldoende nieuwe mensen laten instromen en het behouden van vakbekwame professionals”, aldus De Vries.

Hoewel de situatie er dus nog niet zo slecht voor staat als ten tijde van de financiële crisis, zijn er genoeg deelsectoren waar er momenteel minder werk is voor chauffeurs, zoals in de bloemensector. In andere sectoren, zoals de retail, industrie en de bouw, is er juist vraag naar chauffeurs. „Daar loopt het werk ondanks de crisis, of soms zelfs dankzij, behoorlijk door”, stelt De Vries vast. „Bedrijven uit deze sectoren kunnen we in contact brengen met chauffeurs die momenteel zonder werkzaamheden zitten. Dat hoeft niet langer dan enkele dagen te duren. Vaak kan het zelfs al in één dag worden geregeld”, aldus de STL-directeur.

Hoe kunnen bedrijven gebruikmaken van jullie dienstverlening?

„Via onze website kunnen partijen aangeven of ze op zoek zijn naar chauffeurs of dat ze die juist aanbieden. Er hoeven alleen wat contactgegevens te worden ingevuld, en wij doen de rest. Maar bedrijven kunnen hiervoor ook telefonisch contact met ons opnemen.”

Brengen jullie kosten in rekening voor jullie dienstverlening?

„Bedrijven die in het beroepsvervoer fungeren kunnen gratis gebruik maken van onze diensten. Ons voornaamste doel is om bedrijven, en daarmee de sector, de crisis zo goed mogelijk door te laten komen.”

Hoe zit het met de salariëring als een bedrijf een chauffeur ‘inhuurt’ van een ander bedrijf?

„In principe krijgt de chauffeur in kwestie vanuit dezelfde cao doorbetaald door zijn eigenlijke werkgever. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat die werkgever een factuur stuurt naar het bedrijf die momenteel gebruikmaakt van de diensten van de chauffeur. Dat moeten aanbieder en afnemer samen afstemmen.”

Denkt u dat andere sectoren ook gebruik zullen maken van een soortgelijk platform om de crisis te overleven?

„In andere sectoren gebeurt dat al, alleen nog kleinschalig. Wij onderscheiden ons met een landelijke aanpak. Vaak matchen wij bedrijven uit dezelfde regio, maar ons bereik is landelijk.”