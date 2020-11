Hernieuwbare energie wint ondanks corona-terugval verder terrein

Nieuwe duurzame energiebronnen zoals windmolens, zonneparken en andere installaties wekken dit jaar wereldwijd meer energie op dan ooit. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). In mei werd nog verwacht dat door de coronacrisis de bouw van nieuwe hernieuwbare energieprojecten in 2020 voor het eerst in twintig jaar zou afnemen.

Door de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan liepen werkzaamheden aan duurzame energieprojecten eerder dit jaar vertraging op. Inmiddels is een inhaalslag gemaakt. Volgens het IEA komt er dit jaar bijna 200 gigawatt aan hernieuwbare energiebronnen bij in de wereld. Een gigawatt kan ongeveer 1 miljoen Nederlandse huishoudens van stroom voorzien.

De elektriciteit opgewekt door hernieuwbare energiebronnen neemt dit jaar op aarde met 7 procent toe, hoewel de wereldwijde vraag naar energie met 5 procent daalt. Dat is de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor volgend jaar schat IEA in dat de opmars van hernieuwbare energiebronnen versnelt.

Volgens het IEA worden duurzame energiebronnen in 2025 de belangrijkste leverancier van elektriciteit. Ze zouden dan de koppositie overnemen van steenkool, dat zo’n vijftig jaar lang de belangrijkste energiebron was.

Door de overgang naar hernieuwbare energie maken ook veel mensen zich zorgen om hun baan, laat vakbond FNV weten. „Mensen uit de industrie, metaal, bouw, energiesector en vervoer krijgen te maken met veranderingen in hun werk. Soms verdwijnt dat werk ook, maar komt er ander werk voor terug. Daarvoor is wel bij- en omscholing nodig, maar ook compensatie van inkomensverlies als dat niet lukt”, geeft FNV-vicevoorzitter Kitty Jong aan. „Met beide zaken zijn we dagelijks bezig; op dit moment bijvoorbeeld met mensen die bij de Rotterdamse kolencentrale Riverstone werken die gaat sluiten, en werkenden in de rest van de keten.”