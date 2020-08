Herkenbaar: discriminatie bij sollicitatie

Meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders is ooit gediscrimineerd tijdens het sollicitatieproces, met name op grond van leeftijd en afkomst.

Dat meldden Intermediair en Nationale Vacaturebank op basis van een onderzoek dat ze hielden onder ruim 2000 mensen, onder wie werknemers, werkgevers en werkzoekenden.

Onder de werkloze ondervraagden is 85 procent ooit gediscrimineerd. Van de werknemers zegt 56 procent dat er op het werk weleens discriminerende grappen worden gemaakt en 40 procent voelt zich soms gediscrimineerd door collega’s of werkgevers.

Leeftijd is de meest genoemde grond van discriminatie in het sollicitatieproces (53 procent). Op de tweede plaats staat afkomst met 27 procent, gevolgd door uiterlijke kenmerken (25 procent).

Ondervraagden ondervonden daarnaast discriminatie op (achter)naam (22 procent), geslacht (18 procent) en seksuele voorkeur (3 procent).

Diversiteit

Vorige maand werd er een wetsvoorstel aangenomen waarbij werkgevers moeten kunnen aantonen wat ze aan diversiteit doen, maar de meeste werkgevers lijken hier weinig in te zien. Zo zegt 58 procent dat de organisatie geen doelstellingen of beleid heeft op het gebied van diversiteit en zegt dit ook niet nodig te vinden.

Anoniem solliciteren zou een van de middelen kunnen zijn waarmee discriminatie tijdens de werving van personeel kan worden teruggedrongen. Van de werknemers vindt 29 procent dat anoniem solliciteren verplicht moet worden.

Werkgevers zijn er een stuk minder positief over: 16 procent ziet iets in een verplichting en 30 procent van de werkgevers denkt dat deze maatregel het sollicitatieproces eerlijker zal maken. Wel vindt 62 procent van de werkgevers dat ze de belangrijkste schakel zijn in het verminderen van discriminatie in het sollicitatieproces.

Buiten de boot

Het College van de Rechten van de Mens (CRM) heeft onlangs ruim 3 miljoen vacatureteksten uit 2019 onder de loep genomen, omdat werkgevers een voorkeur lijken te hebben voor jong personeel. Zo’n 70.000 tot 100.000 teksten bleken directe of indirecte vormen van leeftijdsdiscriminatie te bevatten.

Oudere mensen voldoen hierdoor niet aan de gestelde criteria en vallen daardoor buiten de boot, constateert het CRM.