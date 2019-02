Henk Schaafsma (71): Met bezieling in beweging blijven

Mensen willen helpen om beter te communiceren, is zijn grootste drijfveer om te blijven werken. Henk Schaafsma (71) uit Kampen is nog steeds actief als mediator en begeleider van predikanten. Daarnaast blijft de vroegere leraar bewegingsonderwijs mentaal in beweging. „Dat houdt mij gezond.”

Mooie banen heeft hij altijd gehad, aldus Schaafsma. Daarom is hij nog steeds bezig, voor tweeëneenhalve dag per week. God willen dienen met zijn inzet en daarmee de samenleving, staat voor hem bovenaan.

Mensen tot hun bestemming laten komen vormt de rode draad in zijn loopbaan. Zo gaf hij pubers gymnastiekles, begeleidde hij politieagenten, en stuurde hij twee instellingen voor jeugdwelzijn aan. Ook gaf Schaafsma cursussen voor geloofstoerusting.

Met die ervaring op zak, begon hij in 1998 zijn eigen bedrijf, Schaafsma en Partners. Samen met zijn dochter Carina Schaafsma biedt hij onder andere organisatieadvies, conflictbemiddeling en coaching aan.

De zelfstandig ondernemer ontwikkelde zich tot supervisor en coach. Daarbinnen werd begeleiding van predikanten zijn specialisme. Zij zijn vaak eenzame mensen, zegt hij. „In de studeerkamer worstelen ze heel wat af met hun roeping en hun gemeente. Vaak hebben ze niet iemand om in vertrouwen hun werk en leven mee te bespreken.” Schaafsma helpt hen graag met het vinden van een goede koers.

Als christelijke mediator wil Schaafsma, die ook mediation doceert, vredestichter zijn. „Je komt zoveel situaties tegen waarin mensen elkaar onbedoeld en ongewild pijn doen.” Momenteel heeft hij een aantal mediationtrajecten „onder handen.”

Overal kan het fout gaan, stelt Schaafsma. In families, kerken, huwelijken, bedrijven. Bij veel conflicten rijst dan de vraag: kan dat nou niet anders? „Het is boeiend om samen te zoeken naar oplossingen.”

Valkuil

De mediator bespreekt dan hoe het komt dat iemand telkens in dezelfde valkuil trapt. „Hoewel vrede niet maakbaar is door de invloed van de duivel, is het goed om oorzaken van miscommunicatie onder ogen te zien.”

Ruzies in de kerk zijn vaak zo heftig omdat mensen heel veel van de kerk houden, zegt hij. „Dat wat je dierbaar is, wil je beschermen.” Mensen die praten over „mijn kerk”, corrigeert hij. „Allereerst is de kerk niet van jou, maar van Christus. Ten tweede hoef jij de kerk niet te redden, omdat Christus de Kerk al heeft gered.”

Racefiets

Blijven werken houdt hem mentaal in beweging en dat is gezond, zegt de vroegere leraar bewegingsonderwijs. Niet voor niets vindt Schaafsma daarom ook lichamelijke beweging belangrijk. Per jaar fietst hij een paar duizend kilometer op de racefiets.

Verder is hij actief in het vrijwilligerswerk. Voor de kerk, het speciaal onderwijs, en cultuurbehoud van zijn woonplaats.

Om het geld dat hij verdient, geeft hij niet zoveel. „Ach, ik kan er de camper van blijven rijden.” Schaafsma en zijn vrouw beginnen nog gerust aan een vakantie naar een onbekende plek. Zo ging afgelopen jaar de reis naar Estland, Letland en Litouwen.

Een noodzaak om te stoppen met werken, heeft Schaafsma niet. Een noodzaak om door te gaan evenmin. Wel maakt hij nu andere keuzes dan voorheen. Vier jaar geleden stopte hij met interimmanagement. Dat werk werd te zwaar. „Meestal is er veel gedoe; je wordt immers binnengehaald om problemen op te lossen.”

Per jaar bekijkt hij samen met zijn vrouw welke opdrachten hij aanneemt. De zomervakantie en de jaarwisseling zijn de momenten dat hij zichzelf in de spiegel kijkt. Of hij niet te oud wordt voor het werk, vraagt hij zich dan af. „Maar zolang we beiden gezond zijn, kan ik blijven werken.”

Loopbaan Schaafsma

Geboren: 22 mei 1947 in Venlo-Blerick

Basisschool: Dr. H. Bavinckschool in Haarlem

Opleiding: gereformeerde kweekschool in Amersfoort, later pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen

Eerste baan: 1969 leraar bewegingsonderwijs aan de gereformeerde MAVO in Leeuwarden

Tweede baan: 1976 leider geref. vormingsinstituut

Derde baan: 1984 hoofd personeel politie Lelystad

Vierde baan: 1989 Stichting de Driehoek (jeugdwerk), na fusie directeur Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn in Zwolle

Laatste baan: 1998 directeur Schaafsma en Partners in Kampen