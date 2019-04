HEMA zet bakkerijen in de etalage

HEMA is op zoek naar een koper voor zijn bakkerijen. Geruchten daarover zongen rond sinds HEMA in het najaar werd overgenomen door zakenman Marcel Boekhoorn. HEMA-topman Tjeerd Jegen bevestigde in een gesprek met ANP dat het „onderzoeken van de strategische opties” voor de bakkerijen onderdeel is van zijn nieuwe strategie.

In de zeven Nederlandse bakkerijen worden onder meer de beroemde tompouces voor HEMA gemaakt. Het winkelbedrijf hoopt voor de zomer een koper te hebben gevonden. Die neemt dan ook het contract met HEMA voor de levering van gebak over.

Jegen zegt met meerdere partijen in gesprek te zijn, waaronder investeerders en zeker één groot Europees bakkerijconcern. De opbrengsten worden gebruikt om de schulden te verlagen. De rente op de schulden kost het bedrijf jaarlijks 55 miljoen euro.

HEMA sloot 2018 af met een fors verlies van bijna een kwart miljard euro. Het bedrijf schreef eenmalig 226,3 miljoen euro af op ‘goodwill’, de waardebeleving van het merk. Operationeel gaat het HEMA volgens Jegen voor de wind.

HEMA zegt verder minder dan gepland te investeren in buitenlandse expansie. In plaats daarvan wordt over de grens ingezet op samenwerkingen met internationale franchisers. Het bedrijf gaat daar verder als HEMA Amsterdam. Ook wordt gekeken naar de introductie van HEMA in een derde continent.

In Nederland komen er drie nieuwe ‘flagshipstores’ met allerlei vernieuwingen, zoals een dienst om rompertjes te laten bedrukken. HEMA gaat ook voor het eerst in zijn bestaan producten aanbieden via partners. Dat zouden grote partijen als Bol.com en Wehkamp kunnen zijn, maar namen zijn nog niet bekendgemaakt.

De omzet groeide vorig jaar met 2,8 procent, ondanks moeilijke omstandigheden zoals ongunstig winkelweer en problemen met IT-systemen, tot een recordniveau van bijna 1,3 miljard euro. In het laatste kwartaal steeg de omzet zelfs 8,5 procent. Als de eenmalige afschrijving buiten beschouwing wordt gelaten dan verbeterde het resultaat met 24,3 miljoen euro tot een verlies van 6,6 miljoen euro.