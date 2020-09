HEMA wint kort geding van schuldeisers over schuldverlaging

Winkelketen HEMA heeft maandag bij de rechtbank in Amsterdam een kort geding gewonnen van twee van zijn schuldeisers. Daarbij werden al vorderingen inhoudelijk beoordeeld en afgewezen, aldus HEMA.

Het kort geding werd op 27 augustus aangespannen. De warenhuisketen sloot in juni met zijn belangrijkste schuldeisers een akkoord om de schuldenlast te verlagen. Twee andere schuldeisers hadden de rechtbank gevraagd HEMA te verbieden verdere stappen te nemen in de uitvoering van die schuldverlaging.

HEMA is blij dat de rechtbank geen reden ziet om dit proces te stoppen en dat de rechter bovendien spreekt van een goed te verdedigen keuze van HEMA. „We zijn verheugd dat de rechter alle vorderingen heeft afgewezen. Het sluiten van het akkoord was een belangrijke stap voor HEMA en de uitvoering hiervan kan nu ongehinderd doorgaan. Wij hebben steeds het volste vertrouwen gehad dat dit de juiste stap voor HEMA was en het sterkt ons dat de rechtbank ons daarin steunt”, zegt HEMA-topman Tjeerd Jegen.

Het herkapitalisatieproces is volgens HEMA inmiddels in de laatste fase beland. De volgende stap is een beslissing van de rechtbank op het verzoek van schuldeisers om de verkoop van het winkelbedrijf aan hen goed te keuren.