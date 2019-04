HEMA trekt ervaren commissarissen aan

Winkelketen HEMA breidt zijn raad van commissarissen uit. Met ingang van 8 april treden voormalig Esprit-baas Ronald van der Vis en Avon-topman Jan Zijderveld toe tot het interne toezichtsorgaan. Daarnaast is Robert Jan van der Kraats benoemd tot adviseur van de raad van commissarissen van HEMA.

Het gaat om ervaren bestuurders. Van der Vis stond tussen 2009 en 2013 aan het hoofd van het internationale modemerk Esprit. Eerder gaf hij onder meer leiding aan optiekconcern GrandVision. Zijderveld werkte jarenlang voor Unilever. Zijn huidige bedrijf Avon is een internationaal cosmeticaconcern. Ook Van der Kraats kan buigen op een lange carrière in het bedrijfsleven. Hij was eerder onder meer financieel topman van uitzender Randstad.

In december maakte HEMA al bekend dat voormalig ABN AMRO-bestuurder Wilco Jiskoot is aangesteld als president-commissaris. HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn is eveneens commissaris bij de winkelketen die hij vorig jaar overnam. HEMA wil later dit jaar nog een vijfde lid van de raad van commissarissen benoemen.