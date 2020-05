HEMA stelt publicatie jaarcijfers 2019 verder uit

Winkelbedrijf HEMA komt deze week, anders dan eerder gemeld, toch niet met zijn jaarcijfers. Dat meldde de onderneming in een bericht aan obligatiehouders. Eerder had HEMA te kennen gegeven deze week de resultaten openbaar te maken.

HEMA wordt keihard geraakt door de coronacrisis. In verschillende landen moesten winkels noodgedwongen dicht en het bedrijf zou eerder in een brief aan vastgoedeigenaren gewaarschuwd hebben dat het voortbestaan van HEMA in gevaar komt bij aanhoudende omzetverliezen.

HEMA zegt gebruik te maken van de mogelijkheid die de Nederlandse overheid biedt met betrekking tot uitstel van de publicatie. Daardoor geeft HEMA zichzelf tot vijf maanden langer de tijd om de jaarcijfers te presenteren. HEMA zegt de markten te zijner tijd te informeren over een nieuwe datum.

Als gevolg van de coronacrisis gingen meerdere HEMA-winkels dicht, maar de meeste winkels zijn weer open. Van de 775 filialen blijven er vooralsnog 33 gesloten. Het bedrijf zegt dat de verkopen de laatste tijd weer aantrekken. De webshop ziet de verkopen „aanzienlijk” verbeteren.

HEMA stelde de publicatie van de jaarcijfers op 20 maart ook al uit tot eind mei. Het bedrijf maakt gebruik van verschillende steunmaatregelen van overheden om door de crisis te komen.