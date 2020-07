HEMA opent nieuw distributiecentrum in Nieuwegein

HEMA groeit en heeft daarom een nieuw distributiecentrum in gebruik genomen in Nieuwegein. Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van 34.000 vierkante meter. Het ligt dichtbij het distributiecentrum in Utrecht, wat in de toekomst te weinig ruimte zou hebben.

Door samenwerking met partners als Jumbo is er volgens HEMA meer capaciteit nodig. Het nieuwe distributiecentrum moet ook partners in Frankrijk en franchisenemers in Mexico, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten bevoorraden.

Vorige maand werd bekend dat een groep schuldeisers het faillissement van de moederonderneming van HEMA heeft aangevraagd vanwege een juridische strijd. De winkelketen kwam in handen van schuldeisers in ruil voor het verlagen van hun schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de warenhuisketen.

HEMA-topman Tjeerd Jegen zei vorige week met verschillende partijen zorgvuldig in gesprek te zijn over de overname, maar kon geen namen noemen. De Telegraaf meldde eerder dat investeringsmaatschappij Flacks Group, investeringsmaatschappij Parcom en supermarktbedrijf Ahold Delhaize zich gemeld hebben als overnamekandidaten.