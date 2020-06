HEMA nadert akkoord met schuldeisers over vermindering schulden

Winkelketen HEMA zegt bijna een akkoord te hebben bereikt met zijn schuldeisers over het verlagen van de uitstaande schulden van het bedrijf. Die schulden worden omgezet in aandelen. Daardoor zou het bedrijf meer „financiële flexibiliteit” moeten krijgen. De schuldeisers hebben zich volgens de warenhuisketen achter de bestaande strategie van HEMA geschaard en zijn ook bereid extra financiële middelen ter beschikking te stellen als buffer.

HEMA verwacht binnen enkele dagen een akkoord te bereiken. Eerder zondag maakte HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn bekend geen akkoord te hebben bereikt met de schuldeisers. HEMA bedankt Boekhoorn en zijn investeringsvehikel Ramphastos voor de bijdrage sinds de overname in 2018. De winkelketen zegt „belangrijke strategische stappen” te hebben kunnen zetten.

Het is nog niet direct duidelijk hoe groot het belang is dat de schuldeisers in HEMA willen hebben in ruil voor de schuldenreductie. Daarmee wordt volgens ingewijden rond de onderhandelingen „meer dan de helft van de schulden kwijtgescholden”. HEMA heeft nu nog zo’n 880 miljoen aan schulden uitstaan. Met de vermindering van de schuld is HEMA fors minder kwijt aan rentelasten. De afgelopen jaren was het bedrijf om en nabij de 50 miljoen euro per jaar kwijt aan interest.

Hoe groot het belang wordt dat de schuldeisers krijgen, is nog niet duidelijk. De ingewijden zeggen dat het wel de insteek is dat zij „de sleutels in handen krijgen”, waarmee een einde komt aan de periode waarin Boekhoorn de enige eigenaar was. Het is de bedoeling dat het management van HEMA aanblijft.

HEMA moest eigenlijk maandag een aflossing van ruim 50 miljoen euro doen, maar dat lijkt nu van tafel. De financiële zorgen bij de warenhuisketen werden vergroot door de coronacrisis. Eerder drukte de schuldenberg, die een erfenis was van de vorige eigenaar Lion Capital, ook al zwaar op de financiën van HEMA, maar wist het bedrijf het hoofd boven water te houden.