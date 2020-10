‘HEMA moet zich weer meer op Nederland gaan richten’

Vakbonden FNV en CNV zijn blij dat winkelketen HEMA waarschijnlijk in Nederlandse handen blijft. FNV-bestuur Daniëlle Wiek hoopt ook dat HEMA zich onder de beoogde nieuwe eigenaren meer op de thuismarkt gaat richten en minder op expansie in andere continenten.

„Als alles weer goed gaat bij HEMA en er voldoende geïnvesteerd wordt in de medewerkers, ben ik de laatste die bezwaren heeft bij uitbreiding in tropische oorden, maar in die positie is HEMA nu nog niet”, zegt ze in reactie op het nieuws dat Jumbo-familie Van Eerd en investeerder Parcom de keten willen inlijven. HEMA kwam eerder dit jaar nog met de aankondiging ook de Mexicaanse markt te gaan betreden. Eerder opende de keten al filialen in het Midden-Oosten.

FNV komt tegelijk met de oproep richting HEMA om komende jaren weer wat meer oog te hebben voor het personeel. Wiek wijst erop dat medewerkers afgelopen jaren meerdere offers hebben moeten brengen vanwege de financiële zorgen van het bedrijf, en ze vindt het tijd dat de belangen van de eigen mensen serieuzer worden genomen.

CNV-bestuurder Martijn den Heijer is ook tevreden met de kopers. Hij rekent op een voortzetting van de eerder door HEMA ingezette koers. „Werknemers zijn wel toe aan rust en zekerheid, na al deze jaren van onzekerheid”, zegt hij.

Er gingen onlangs al geruchten dat alleen de familie Van Eerd en Parcom nog in de race zouden zijn voor een overname van HEMA. Eerder waren er ook burgerinitiatieven opgezet om HEMA te kopen en op die manier in Nederlandse handen te houden. Vanuit die hoek is eveneens positief gereageerd op de voorwaardelijke deal die nu gesloten is.

„Dat vinden wij goed nieuws, want door dit consortium komt HEMA weer in handen van aandeelhouders met een langetermijnperspectief”, aldus de Stichting HENA (Het Enige Nederlandse Alternatief), waar ook PvdA-Eerste Kamerlid Mei Li Vos bij betrokken is. „Net als wij willen zij HEMA met duurzaam kapitaal financieren, door zelf een deel in te leggen en de schuldenlast onder te brengen bij Nederlandse banken tegen een lagere rente.” HENA vindt het net als FNV belangrijk dat HEMA zich meer gaat concentreren op Nederland en dichtbij gelegen markten als België, Luxemburg en Frankrijk.

Overigens is het nog steeds mogelijk voor burgers om mee te doen met het burgerinitiatief van HENA. „Juist nu is het een goed moment om in te stappen”, aldus de stichting. „Wij willen samen met HEMA toewerken naar een volksaandeel zodat HEMA komende jaren kan bouwen aan de toekomst met geduldig kapitaal van ons allemaal.”