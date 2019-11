HEMA maakt productielocaties openbaar

HEMA heeft de locatielijst openbaar gemaakt waar alle non-food producten worden geproduceerd. Het gaat daarbij om kleding zoals rompers, maar ook om speelgoed en kerstballen.

De informatie is te vinden op de website van de winkelketen. Het betreft 624 locaties waar de afgelopen twaalf maanden voor HEMA is geproduceerd. Er is onder meer te vinden met welke fabrieken wordt samengewerkt en hoeveel medewerkers de fabriek in dienst heeft.

Landen waar spullen voor HEMA worden gemaakt zijn onder meer China, India, Bangladesh, Pakistan en Cambodja, maar ook Europese landen als Duitsland, Portugal, Italië en Nederland zelf.

HEMA spreekt van transparantie in het productieproces, dat niet als doel moet worden gebruikt maar als middel om eventuele misstanden in „alle ketens gezamenlijk aan te kunnen pakken”. Het vrijgeven van eventueel concurrentiegevoelige informatie is daarmee van ondergeschikt belang, benadrukt de onderneming.