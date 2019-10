HEMA kijkt naar India, Thailand en Filipijnen

HEMA kijkt naar mogelijkheden om de vleugels uit te slaan in landen als India, Thailand, Maleisië en de Filipijnen. Volgens topman Tjeerd Jegen gaat het vooralsnog om een verkennend onderzoek, zegt hij in gesprek met het ANP. Concrete stappen of een tijdsinschatting kan hij nog niet noemen.

Eerder al zette de uit 1926 stammende keten de stap naar het Midden-Oosten. Daar heeft HEMA inmiddels acht filialen, in de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Jegen merkt dat die landen veel toeristen uit andere Aziatische landen trekken. Vandaar dat het oer-Nederlandse HEMA volgens hem voor veel Aziaten al geen onbekende meer is.

De topman had vorig jaar voorafgaand aan de opening van de eerste winkel in Abu Dhabi reeds gezegd dat hij het Midden-Oosten als mogelijke springplank zag voor verdere uitbreiding in Azië. Welke landen hij daarbij op het oog had, wilde hij toen alleen nog niet zeggen. Volgens Jegen zoekt HEMA bij het zoeken naar nieuwe markten telkens naar lokale partners.

HEMA kondigde afgelopen zomer aan tevens naar Noord-Amerika te gaan. De gang naar de Verenigde Staten is in de eerste plaats alleen online, door huishoudelijke artikelen aan te bieden op de webshop van Walmart. Het supermarktconcern begint daar vrijdag mee.

Het is de bedoeling dat er in Canada ook echt fysieke winkels worden geopend. „Dat vereist wat meer planning”, aldus Jegen. Hij weet nog niet wanneer de eerste Canadese HEMA precies de deuren opent. Eerder had de keten de verwachting uitgesproken dat de eerste zaken in Toronto mogelijk dit najaar al klaar zouden zijn.

HEMA heeft in totaal meer dan 750 winkels en is momenteel actief in elf verschillende landen. Ook in Europa zijn recent nog nieuwe filialen geopend. Bij het bedrijf werken circa 19.000 mensen.