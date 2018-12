HEMA heeft last van warme zomer

Warenhuisketen HEMA heeft in het derde kwartaal last gehad van het aanhoudende warme weer in Noord-Europa. Klanten kochten daardoor minder kleding en dus bleef de omzet achter. Ook de overgang naar een nieuw computersysteem en distributiecentrum voor online bestellingen hadden daarop hun invloed. De nettowinst liep eveneens terug.

De netto-omzet viel in het derde kwartaal, dat bij HEMA van augustus tot en met oktober loopt, 1,2 procent lager uit op 304,4 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 2,7 miljoen euro. Dat was in het derde kwartaal van vorig jaar nog 4,6 miljoen euro.

Volgens topman Tjeerd Jegen heeft HEMA ondanks de tijdelijke tegenwind goede zaken gedaan in de afgelopen periode. „In het derde kwartaal hebben we wederom een nettowinst geboekt en is onze brutomarge verder verbeterd”, zo gaf hij aan. De verkoop van winterkleding kwam met kouder weer aan het begin van het vierde kwartaal bovendien alsnog goed op gang.

In het derde kwartaal verkocht HEMA wel meer huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Bovendien gingen nieuwe winkels in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk open in die periode. Door het nieuwe computersysteem voor de webwinkel kan die nu ook verder doorgroeien.

Verder maakte HEMA bekend dat voormalig ABN AMRO-bankier Wilco Jiskoot benoemd is tot president-commissaris. Ook HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn is benoemd tot commissaris van de winkelketen die hij eerder dit jaar overnam. HEMA wil volgend jaar de raad van commissarissen uitbreiden met nog drie leden.