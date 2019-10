HEMA doet goede zaken met schrijfwaren

HEMA heeft zijn verkopen in het afgelopen kwartaal opgekrikt. De winkelketen, die inmiddels bijna een jaar in handen is van miljardair Marcel Boekhoorn, deed vooral goede zaken met zijn schrijfwarencollectie. Wel ging onder de streep wederom een nettoverlies in de boeken.

Niet alleen pennen en stiften liepen goed, ook gingen er meer huishoudelijke artikelen over de toonbank. Verder liepen de onlineverkopen stevig op. Zo compenseerde HEMA een daling van de kledingverkopen en een paar moeilijke weken in juli met extreem warm weer.

„Met 40 graden gaan er maar weinig mensen naar de winkel”, vertelt topman Tjeerd Jegen. Toch wist HEMA ook munt te slaan uit de hitte. „We hadden acht keer meer aan ventilatoren ingeslagen en die zijn allemaal verkocht.”

Alles bij elkaar ging er in de periode die liep tot en met begin augustus ruim 296 miljoen euro aan omzet in de boeken. In filialen die langer dan een jaar open waren gingen de verkopen op jaarbasis met 1,6 procent vooruit. HEMA profiteerde ook van de uitbreiding van zijn winkelbestand. Vooral buiten Nederland groeit de keten de laatste tijd hard, waardoor de totale omzetstijging uitkwam op 3,5 procent.

Het nettoverlies steeg niettemin tot dik 14 miljoen euro, van ruim 10 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Dat HEMA nog steeds verlies draait heeft te maken met de nog altijd hoge schuldenlast. Daardoor drukken rentebetalingen sterk op de resultaten. Met het bedrijfsresultaat gaat het volgens Jegen wel de goede kant op. Ook zijn alle Nederlandse winkels volgens hem winstgevend.

De bestuursvoorzitter van HEMA is in een toelichting duidelijk te spreken over de komst van Boekhoorn. De nieuwe eigenaar is volgens hem erg betrokken en hij zou de keten stimuleren om meer te ondernemen. „Je merkt ook dat hij serieus de schuld probeert te verlagen. Hij heeft echt de ambitie om HEMA financieel gezond te maken.” Jegen durft evenwel niet te zeggen wanneer HEMA weer een heel jaar zwarte cijfers kan schrijven.