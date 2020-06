HEMA doet geen beroep op tweede pakket NOW

Winkelbedrijf HEMA doet geen beroep op de tweede NOW-regeling, waarbij de overheid vanwege de crisis een deel van de loonkosten op zich neemt. Dat zei topman Tjeerd Jegen in een toelichting op de overname van HEMA door de schuldeisers.

Door maatregelen in verschillende landen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, liep HEMA een groot deel van de omzet mis. HEMA maakte volgens Jegen dankbaar gebruik van de NOW-regeling, maar heeft overheidssteun nu niet meer nodig omdat omzetten aanzienlijk verbeterd zijn.

Volgens Jegen heeft de crisis het herstelplan van HEMA wel in de weg gezeten. Door het omzetverlies ging de focus bij HEMA noodgedwongen op „behoud en voortgang”. Dat had aan het begin „best een grote impact”, zo legt hij uit.

Hij stelt verder dat Marcel Boekhoorn met zijn investeringsvehikel Ramphastos zijn nek heeft uitgestoken voor HEMA. Onder het eigenaarschap van Boekhoorn zijn verschillende stappen gezet. Zo werden samenwerkingsverbanden gesloten met Jumbo en liggen HEMA-artikelen op de planken van warenhuisketen Franprix. Ook wordt met andere partijen gesproken.

Jegen heeft naar eigen zeggen veel contact gehad met Boekhoorn. Hij houdt ook een dubbel gevoel over aan de aftocht van de investeerder. Volgens Jegen heeft Boekhoorn altijd geloof gehouden in HEMA. „Aan de ene kant vind ik het jammer dat hij er niet meer bij is, maar aan de andere kant ben ik heel blij dat we nu een lagere schuld hebben. Wat Boekhoorn nu gaat doen, is aan hem.”

Jegen legt verder uit dat de obligatiehouders nu economisch de eigenaar zijn geworden van HEMA. Als alle stappen goed doorgezet worden, dan verliest Boekhoorn op termijn ook juridisch het bedrijf. Verder legt Jegen uit dat de waarde van HEMA lager was dan de schuld, waarmee het bedrijf onder water stond.

Ook benadrukt Jegen dat de nieuwe eigenaren niet in „lengte van dagen” bezit zullen houden van de winkelketen. Nu wordt gepraat over hoe lang de investeerders eigenaar blijven. Jegen wilde niet ingaan op eventuele kopers en opties voor de keten.

De afgelopen dagen ontstond er al een aantal initiatieven om de HEMA te redden. Zo wil burgerinitiatief #welovehema Nederlandse burgers laten investeren en wil HoudeHema van HEMA een coöperatie maken. Eerder werd ook gesproken over mogelijke staatssteun voor de winkelketen. Ook Blokker-eigenaar Mirage Group heeft zich al gemeld als potentiële overnamepartner.