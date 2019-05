HEMA biedt kleding ook via Wehkamp aan

HEMA verkoopt een aantal van zijn producten voortaan ook via webwinkel Wehkamp. Het is voor het eerst dat de warenhuisketen zijn artikelen online via een andere partij aanbiedt.

Voor HEMA is het zaak online verder te groeien. De samenwerking met Wehkamp is een van de stappen die de warenhuisketen zet om dat in Nederland mogelijk te maken.

Via Wehkamp.nl kunnen klanten vooral kleding, baby- en kinderspullen en cosmetica van HEMA kopen. Een deel van het assortiment babykleding HEMA is vanaf dinsdag beschikbaar via de webshop. De komende maanden wordt het aanbod uitgebreid.