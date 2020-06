HEMA bereikt akkoord over verlagen schulden

HEMA heeft een akkoord bereikt met schuldeisers over het verlagen van de schulden. Volgens het winkelbedrijf betekent de overeenkomst dat obligatiehouders in ruil voor het verlagen van de schuld alle aandelen in handen krijgen. Door de regeling neemt de schuldpositie van HEMA met 450 miljoen euro af tot 300 miljoen euro. De rol van miljardair Marcel Boekhoorn, die HEMA in 2018 overnam, is daarmee voor nu uitgespeeld.

De schuldeisers hadden enige tijd geleden hun voorstel gedaan om HEMA over te nemen in ruil voor het kwijtschelden van een deel van hun vorderingen. Boekhoorn wilde de controle niet kwijt en besloot een tegenbod te doen, maar kwam er niet uit met de schuldeisers. HEMA besloot daarop de eigen onderhandelingen met de geldschieters door te zetten om zo het bedrijf te redden.

Volgens HEMA-topman Tjeerd Jegen vormt de overeenkomst een belangrijke stap op weg naar het weer financieel gezond maken van het bedrijf. Het was volgens hem al lange tijd bekend dat een oplossing moest worden gevonden voor de „loden last” van de schulden waarmee HEMA sinds 2014 kampte. Door de deal met de schuldeisers wordt alleen al de rentelast van het bedrijf jaarlijks met 20 miljoen euro verlaagd naar circa 30 miljoen euro. Verder wordt de kaspositie van HEMA versterkt door de uitgifte van een nieuwe obligatielening van 42 miljoen euro.

Volgens Jegen hebben de problemen als gevolg van de coronacrisis de noodzaak om tot een oplossing te komen voor de schuldenproblematiek versneld. Voor het hele jaar gaat HEMA uit van een omzetdaling van 12,6 procent. Daarbij zal het bedrijfsresultaat naar verwachting bijna 57 procent lager uitvallen.

De centrale ondernemingsraad heeft al zijn fiat gegeven aan de deal. HEMA streeft ernaar om de overeenkomst in de komende maanden af te ronden. Verdere mededelingen zullen op een later moment worden gedaan. Jegen bedankte in een toelichting ook de inspanningen die Boekhoorn met zijn investeringsvehikel Ramphastos heeft gespeeld sinds de overname.