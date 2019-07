Helpling mag geen bemiddelingskosten rekenen

Het bedrijf achter schoonmaakapp Helpling mag niet langer een vergoeding vragen van schoonmakers die de site gebruiken, omdat er sprake is van arbeidsbemiddeling. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak die door FNV namens een van zijn leden was aangespannen.

Door de uitspraak krijgt FNV deels zijn zin. De bond hekelde ook de constructie waarmee Helpling schoonmakers die de site gebruiken aan het werk zou zetten. FNV eiste dat de schoonmakers in loondienst worden genomen. Daar ging de rechter niet in mee.

Tussen Helpling en personen die via het onlineplatform schoonmaakwerk verrichten, is volgens de rechter geen sprake van een arbeids- of uitzendovereenkomst. Helpling kan daarom ook niet worden verplicht om de schoonmaak-cao toe te passen. FNV overweegt om hiertegen in hoger beroep te gaan.

Helpling maakte bekend „operationele aanpassingen” te zullen doorvoeren, waaronder een aanpassing van de commissiestructuur, om daarmee aan de regels te voldoen.

FNV is „blij met de bevestiging dat Helpling veel meer is dan een digitaal prikbord”. Maar de bond vindt de opgelegde dwangsom veel te laag. Ook betreurt FNV dat Helpling de al ontvangen vergoeding niet aan de schoonmakers hoeft terug te betalen.