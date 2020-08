‘Help werknemers langdurig getroffen sectoren aan andere baan’

Bedrijven die langdurig worden getroffen door de coronacrisis moeten worden geprikkeld om werknemers te begeleiden naar ander werk. Ook werknemers zelf moeten worden gestimuleerd om een andere baan te zoeken. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een evaluatie van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Als de NOW niet wordt verlengd in oktober zouden er volgens het CPB veel bedrijven failliet gaan en zouden veel mensen worden ontslagen. Daarentegen nemen de kosten van het subsidiëren van onrendabele sectoren steeds meer toe naarmate de coronacrisis langer duurt. Zo zullen ondernemingen in de horeca, personenvervoer en cultuursector minder productief blijven, in ieder geval tot er een vaccin is.

Daarom adviseert het CPB bijvoorbeeld om werknemers in bedrijven die gebruik maken van de NOW niet hun volledige loon door te betalen. Zo worden ze geprikkeld om een baan te gaan zoeken in een sector waar nog wel werk is. Het CPB realiseert zich daarbij dat deze optie allerlei juridische obstakels kent. Een andere optie zou zijn om werkgevers te stimuleren om medewerkers om te scholen of te helpen met het zoeken naar een andere baan. Het planbureau adviseert ook om de gemiste omzetdrempel wat hoger te maken zodat de doelgroep wordt verkleind tot bedrijven die zwaar zijn getroffen.

Volgens het CPB heeft de NOW-regeling een belangrijke rol gespeeld in het behoud van werkgelegenheid aan het begin van de coronacrisis. Via de eerste NOW werd tot eind juni 8 miljard euro aan voorschotten uitbetaald aan werkgevers. Met de regeling kunnen werkgevers, die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, tot 90 procent van de loonkosten voor hun werknemer ontvangen. Dat deden in totaal bijna 150.000 bedrijven, vooral winkels, café’s en restaurants en cateringsbedrijven. Van de tweede NOW-regeling wordt minder gebruik gemaakt. Tot nu toe is er ruim 1,3 miljard euro overgemaakt en werkgevers kunnen tot eind augustus een aanvraag indienen.