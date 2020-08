HelloFresh verhoogt verwachtingen door terugkeer coronavirus

Maaltijboxenbezorger HelloFresh is positiever geworden over heel 2020. Het bedrijf merkt op dat er deze zomer meer vraag is naar zijn diensten dan normaal. Daarnaast is ook het weer oplopende aantal coronagevallen positief voor het Duitse bedrijf. Net als tijdens de eerste golf kiezen mensen ervoor om de maaltijdboxen te laten bezorgen en zelf niet naar de winkel te gaan. HelloFresh slaagt er bovendien beter in om zijn klanten vast te houden en merkt dat ze meer bestellen.

Voor zijn omzet verwacht HelloFresh dat die dit jaar tussen de 75 en 95 procent hoger uitvalt dan een jaar eerder. Eerder ging het bedrijf uit van een omzetgroei van tussen de 55 en 70 procent, maar op dit moment is de groei al 65,9 procent. Ook de winstmarge groeit waarschijnlijk sneller dan het bedrijf eerder voorzag. Die marge voor het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) komt volgens HelloFresh tussen de 9 en 11 procent uit, tegen tussen de 8 en 10 procent bij de eerdere prognose.

Later deze week komt HelloFresh met cijfers over het tweede kwartaal.