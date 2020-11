HelloFresh koopt Amerikaanse maaltijdbezorger Factor75

De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh neemt zijn Amerikaanse branchegenoot Factor75 over, in een deal ter waarde van maximaal 277 miljoen dollar. Factor75 is gespecialiseerd in de thuisbezorging van vers voorbereide maaltijden.

HelloFresh betaalt in eerste instantie 177 miljoen dollar. Daar kan nog 100 miljoen dollar bovenop komen als Factor75 aan bepaalde doelstellingen voldoet. Factor75 rekent voor dit jaar om een omzet van ongeveer 100 miljoen dollar.

De markt voor maaltijdbezorging in de Verenigde Staten is momenteel volop in beweging, aangejaagd door de grote vraag vanwege de coronacrisis. Zo sloot het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway eerder dit jaar een deal van 7,3 miljard dollar om het Amerikaanse Grubhub over te nemen, terwijl taxibedrijf Uber Technologies maaltijdbezorger Postmates in handen krijgt voor 2,7 miljard dollar. Het Zwitserse Nestlé koopt de bezorger van vers gemaakte maaltijden Freshly, waarbij in eerste instantie 950 miljoen dollar wordt betaald.